Genshin Impact : La mise à jour 2.2 est désormais disponible

Tandis que miHoYo tease déjà la version 2.3 de Genshin Impact avec l’arrivée d’un personnage complétement inédit, le titre se met aujourd’hui à jour avec sa version 2.2, qui est d’ores et déjà disponible.

Une nouvelle zone à découvrir

Cette mise à jour met donc en place une nouvelle bannière d’invocations, ou plutôt une ancienne, puisque c’est Tartaglia qui est à nouveau à l’honneur pendant trois semaines. Thomas, seul personnage inédit de cette mise à jour, arrivera dans la seconde bannière en compagnie de Hu Tao, là aussi dans trois semaines.

D’ici là, il est possible de retrouver le personnage dès maintenant dans une nouvelle Escapade, tout comme Sayu qui a aussi droit à son tête à tête. La nouvelle île de Tsurumi est également disponible, en attendant les divers événements de cette version 2.2 qui mettront en place un donjon bien particulier. De plus, les joueurs et joueuses PC et mobiles peuvent désormais récupérer le personnage d’Aloy gratuitement.

Pour tout savoir sur cette version 2.2 de Genshin Impact, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.