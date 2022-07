Accueil » Actualités » Genshin Impact : Shikanoin Heizou montre ses talents d’enquêteur et de combattant

La version 2.8 de Genshin Impact a été présentée récemment et nous arrivera dès le 13 juillet prochain. Et si beaucoup de fans du jeu attendant déjà la prochaine mise à jour avec l’arrivée de Sumeru, d’autres pensent déjà à dépenser leurs primo-gemmes très prochainement pour acquérir Shikanoin Heizou, le seul nouveau personnage de cette version 2.8. On découvre justement une nouvelle vidéo de gameplay à propos de ce personnage.

Le détective d’Inazuma fait parler ses poings

Comme on a pu le voir durant le live de présentation de la version 2.8, Heizou est personnage 4 étoiles de type Anémo qui se bat à l’aide d’un catalyseur, même si cela ne se voit pas au premier coup d’œil puisqu’il utilisera ses pouvoirs pour se battre avec ses pieds et ses mains.

Il pourra donc charger un coup de poing avec de l’énergie Anémo avant d’envoyer valser ses ennemis, mais aussi lancer un grand coup de pied qui fera des dégâts Anémo de zone.

Pour rappel, Heizou sera disponible dans la première bannière de personnages de la version 2.8, aux côtés de Kazuha et de Klee.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.