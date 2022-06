Accueil » Actualités » Genshin Impact arrive sur GeForce Now le 23 juin et présente ses nouvelles bannières

Genshin Impact va doucement mais sûrement entrer dans une nouvelle ère avant l’arrivée de sa version 3.0, mais il nous reste encore quelques mois avant que celle-ci n’arrive. Ce qui n’empêche pas HoYoVerse de multiplier les nouveautés autour de son jeu phare, puisque l’on entre maintenant dans la deuxième partie de la version 2.7, avec de nouveaux événements et de nouvelles bannières, ainsi qu’une très bonne nouvelles pour celles et ceux qui sont abonnés au service GeForce Now.

Genshin Impact bientôt disponible sur GeForce Now

HoYoverse annonce aujourd’hui que Genshin Impact se met au cloud, puisque le jeu sera disponible dès le 23 juin prochain sur la plateforme de Nvidia GeForce Now, et ce dans plus de 80 pays dont la France. Dès cette date, vous pourrez alors jouer en cloud au jeu sur PC, Mac et Chromebook si vous disposez d’une bonne connexion.

Le jeu a beau être gratuit, le voir arriver sur une plateforme cloud est une très bonne nouvelles pour celles et ceux qui ne disposent pas d’un PC dernier cri, et qui souhaiteraient profiter au maximum du monde de Teyvat avec une bonne fluidité et une excellente résolution. En cloud, l’expérience sera exactement la même que si vous jouiez au jeu sur PC, ce qui veut dire qu’il sera possible de faire des achats in-game même via GeForce.

Wenyi Jin, vice-président de l’internationalisation chez HoYoverse, s’exprime à propos de ce partenariat :

« La version bêta de Genshin Impact sur GeForce Now nous a montré qu’il est possible de fournir une expérience de jeu immersive à un plus grand nombre de joueurs. Nous pensons que GeForce Now permet à la fois aux fans d’élargir leur champ d’action et leur façon de jouer, tout en permettant aux nouveaux joueurs de commencer avec davantage de possibilités. »

Les nouvelles bannières de la version 2.7

En plus de cette nouvelle, on a aujourd’hui les premiers détails sur les nouvelles bannières qui arriveront dès mardi, le 21 juin. La nouvelle bannière de personnages contiendra donc Arataki Itto en tant que personnage 5 étoiles, mais aussi sa lieutenant, Kuki Shinobu, qui sera le nouveau personnage 4 étoiles. Voici les personnages mis en avant dans la nouvelle bannière :

Arataki Itto

Kuki Shinobu

Gorou

Chongyun

Pour ce qui est de la bannière d’armes, deux armes 5 étoiles seront mis à en avant, à savoir Brise-pierre de corne rouge (Épée à deux mains) et Chaînes mortelles (Catalyseur). Pour ce qui est des armes 4 étoiles, on retrouvera :

Épée antique des Millelithes (Épée à deux mains)

Rugissement du Lion (Épée à une main)

Fléau du dragon (Arme d’hast)

Mémoires de rituels (Catalyseur)

Dernière corde (Arc)

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.