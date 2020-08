Genshin Impact sortira finalement sur PS4 le 28 septembre

Il y a quelques semaines, Genshin Impact avait annoncé sa date de sortie sur PC, iOS et Android, en nous précisant que la date de la version PS4 arriverait bientôt. Si l’on avait pu craindre à un retour, il n’en n’est rien, comme nous l’annonce miHoYo.

La version PS4 n’aura pas de retard

On apprend donc que la version PS4 sera disponible en même temps que les autres, c’est à dire le 28 septembre. En plus de cette bonne nouvelle, cette version aura droit à quelques items exclusifs avec un épée et une paire d’ailes supplémentaires.

Un pack d’aventurier sera disponible à l’achat pour bien démarrer dans l’aventure, avec de nombreux items qu vous aideront à faire vos premiers pas dans le jeu en toute tranquillité.

En plus d’un nouveau trailer, les développeurs du jeu ont publié une vidéo explicative (avec des sous-titres français à activer) qui revient sur les spécificités du jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur cette version PS4, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date de Genshin Impact.