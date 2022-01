Genshin Impact : La version 2.4 est désormais disponible

Après plusieurs mises à jour plutôt timides en nouveau contenu, Genshin Impact passe aujourd’hui en version 2.4, avec l’arrivée de nouvelles activités très attendues par la communauté. Cette version 2.4 est d’ores et déjà disponible en téléchargement et fait suite à une période de maintenance pour le jeu de miHoYo.

Enkanomiya ouvre ses portes

Cette version 2.4 a surtout pour intérêt d’apporter une nouvelle zone à explorer à Inazuma, nommée Enkanomiya. Cette zone promet d’être très particulière puisqu’elle sera séparée du reste du monde, avec un cycle jour-nuit très différent et des nouveaux monstres à combattre.

On peut également découvrir les bannières de Xiao et Shenhe, avec également l’arrivée de Yun Jin en tant que nouveau personnage 4 étoiles. De nouvelles escapades sont également de la partie, ainsi que plusieurs changements mineurs ici et là en attendant la mise en place du Festival des lanternes, qui arrivera en fin de mois, avec de nombreuses récompenses à la clé, dont un personnage 4 étoiles de Liyue gratuit.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.