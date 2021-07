Genshin Impact : Ayaka fait les présentations dans une nouvelle vidéo

On a déjà bien l’impression de la connaître étant donné qu’elle était montrée avant même la sortie du jeu, mais Ayaka n’arrivera vraiment que la semaine prochaine dans Genshin Impact, à l’occasion de la grosse mise à jour 2.0 du jeu. Etant donné qu’elle sera le prochain personnage 5 étoiles, plusieurs vidéos la concernant vont être diffusées durant toute la semaine, à commencer par ce trailer d’introduction.

L’un des personnages les plus attendus est à nos portes

Comme d’habitude, il ne faut pas s’attendre à du gameplay ici, mais à une présentation du personnage dans sa vie de tous les jours. Surnommée le Héron de Givre, ou encore « Shirasagi Himegimi », Ayaka fait partie de la Commission culturelle d’Inazuma qui se charge des affaires spirituelles et culturelles de la région.

Le site officiel nous permet d’en apprendre plus sur elle avec sa voix japonaise, qui sera celle de Saori Hayami, connue pour ses rôles en tant Fubuki dans One Punch Man ou encore Shinobu Kochō dans Demon Slayer.

Son aptitude spéciale sera nommée « Ecole Kamisato : Fleur de glace » et lui permettra de créer une fleur glacée au sol qui va infliger des dégâts Cryo aux alentours. Tout comme Mona, le sprint d’Ayaka lui permettra de fondre dans le sol, et lorsqu’elle réapparaitra, toutes ses attaques seront enchantées par de l’énergie Cryo. Enfin, son attaque la plus puissante «Ecole Kamisato : Givre Mortel » libérera un tourbillon givré droit devant elle.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.