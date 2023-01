Genshin Impact : Alhaitham fait le beau pendant que Xiao se paye un superbe court-métrage

La version 3.4 de Genshin Impact est à nos portes et c’est pour cela que les personnages qui arriveront dans les prochaines bannières d’invocation ont aujourd’hui droit au tapis rouge avec des vidéos dédiées. Alhaitham fera son entrée en tant que personnage jouable tandis que Xiao reviendra une nouvelle fois pour vous soutirer toutes vos primo-gemmes. Et si vous n’êtes pas encore convaincus par ces deux héros, miHoYo vous a réservé deux trailers de présentation, dont un spectaculaire pour Xiao.

Xiao vole (presque) la vedette à Alhaitham

Le dernier Yaksha encore en vie lutte encore une fois contre ces démons (littéralement) dans ce nouveau court-métrage, qui nous offre un style d’animation à la croisée des chemins entre de l’anime et les trailers en 3D plus habituels pour le jeu. Le résultat est assez impressionnant et devrait ravir tous les fans du personnage, d’autant plus que quelques caméos sont à noter ici avec des rencontres inattendues.

Dans le même temps, le charismatique Alhaitham nous rappelle que la star de la version 3.4, ce sera bien lui. Le scribe est attendu depuis la version 3.0 du jeu et sera enfin jouable pour les joueurs et joueuses qui auront la chance de l’invoquer. Notre guide sur le personnage arrivera d’ailleurs très prochainement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.