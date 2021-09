Genshin Impact a amassé 2 milliards de dollars en un an, seulement sur mobiles

Genshin Impact est un succès financier pour miHoYo, ce n’est pas un secret. En six mois d’exploitation, le site Sensor Tower annonçait que le jeu avait généré 1 milliard de dollars, et ce uniquement sur mobiles. Et ce n’était visiblement pas un qu’un gros pic du au lancement du jeu, car six mois plus tard, c’est le palier des 2 milliards qui a été franchi.

Un anniversaire sous le signe de la rentabilité pour le studio

.@miHoYo's #GenshinImpact has had one of the most successful mobile game launches ever, taking less than 6 months to reach its first $1 billion! 🚀Read about it in our latest blog post: https://t.co/4K169GsSGP pic.twitter.com/VnEQztOV1Q — Sensor Tower (@SensorTower) September 29, 2021

Malgré un anniversaire qui laissera des traces, miHoYo peut sabrer le champagne. Pour sa première année d’exploitation, le free-to-play a donc généré 2 milliards de dollars de revenus, uniquement sur mobiles, sans compter le marché PC et PlayStation. Autrement dit, la courbe de revenus du titre est tout à fait stable et n’a pas baissé en un an, signe d’une très bonne santé pour le jeu. Durant cette année écoulé, il est le troisième jeu le plus rentable du marché mobile, juste derrière Honor of Kings et PUBG Mobile, et devant Pokémon Go et Roblox.

Autant dire qu’avec un tel succès, le studio a plus que jamais les moyens de ses ambitions, et la communauté du jeu espère que cela se ressentira dans le titre via les futures mises à jour. La prochaine devrait d’ailleurs être présentée ce dimanche 3 octobre à l’occasion du TGS.

