Games Made In France : L’événement revient du 22 au 25 septembre sur Twitch

Vous le savez, sur ActuGaming, on aime mettre en avant les créateurs et créatrices francophones via notre AG French Direct. Mais nous sommes loin d’être les seuls à soutenir le paysage vidéoludique français, puisqu’on peut notamment compter sur Games Made In France, qui œuvre depuis un moment pour les jeux français en leur donnant une grande visibilité. L’événement est de retour cette année, et il arrive très vite.

La célébration des jeux français continue

Games Made in France, c’est un événement qui a lieu sur Twitch pendant tout un week-end et qui est présenté par des streamers populaires, avec des invités en provenance de studios et éditeurs français, voire des indépendants, qui viennent présenter leurs créations.

Cette année, la Games Made In France aura donc lieu du 22 au 25 septembre pour plus de 40 heures de live. On retrouvera MisterMV, DamDam, At0mium et Trinity à la présentation, avec des démos de gameplay en live et des discussions avec les artistes présents en plateau. Niveau programme, on nous promet la présence des jeux suivants :

Le 17 septembre, un pré-show animé par BillieChou mettra en avant les projets étudiants, afin de présenter les talents de demain pour l’industrie.

Pour en savoir plus sur l’événement, n’hésitez pas à consulter le site officiel de Games Made in France. Rendez-vous donc sur Twitch le 22 septembre à 17h30 pour découvrir cet événement, qui débutera sur la chaîne de MisterMV.