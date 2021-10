Games Made in France : L’édition 2021 commence dès maintenant !

Après une première édition numérique couronnée de succès, la Games Made in France revient aujourd’hui dans le but de présenter de nombreux titre développé en France, le tout sous couvert de nombreux lives mettant en vedette les personnes qui contribuent à créer ces jeux. Cette Games Made in France 2021 réserve en plus de cela quelques nouveautés, avec des annonces et des lives exclusifs à ne pas louper. Voici le programme.

Quel est le programme de cette édition 2021 ?

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l’initiative, Games Made in France est un événement qui permet de mettre en lumière les productions vidéoludiques françaises. Cette deuxième édition commence donc dès aujourd’hui à 17 heures et aura lieu jusqu’au 24 octobre. Elle est organisée par Capital Games en partenariat avec le CNC, Steam, GOG et les nombreuses associations à travers la France qui aident à l’épanouissement de cette industrie en France.

C’est donc des dizaines d’heures de lives qui sont consacrés à de nombreux jeux français, et qui sont présentés par des personnalités très connues de Twitch, à savoir MisterMV, Trinity, At0mium et Damdam. Ces derniers reçoivent des intervenants lors des lives, parfois des développeurs et développeuses, afin de parler des futures productions françaises, le tout dans la bonne humeur.

Mais ces lives permettent aussi de mettre en avant certains métiers moins connus du jeu vidéo, par exemple à travers des streams consacrés aux associations. Tous les jours, il sera possible de retrouver des « Minutes terroir » qui vont permettre d’en apprendre plus sur ces associations à travers la France.

Women in Games, qui encourage la diversité dans l’industrie en aidant les femmes et les personnes non-binaires à être représenté(e)s, sera également présent pour nous parler des initiatives du groupe.

Côté jeux, on retrouvera également quelques jeux étudiants qui seront présents et qui mettront en avant les talents de demain. Pour ce qui est des jeux plus « traditionnels », voici une liste non-exhaustives des titres qui seront présentés en lives :

Astral Ascent, Hibernian Workshop

Astérix & Obélix: Baffez-les Toys, Microids

Diluvian Winds, Goblinz Studio

Blooming Business, Homo Ludens

Broken Pieces, Elseware

Exoblast, Dreamirl

Orpiment, Yobiké

Humankind, Amplitude Studios

Road 96, Digixart

Wartales, Shiro Games

Vous pouvez retrouver la liste complète des jeux sur le site officiel de l’évènement.

Où regarder la Games Made in France 2021 ?

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site officiel ou sur la chaîne Twitch de MisterMV pour suivre le début de l’événement. Sur le site, vous retrouverez le programme complet avec tous les liens et les horaires pour ne rien manquer de cette Games Made in France.

Pour rappel, ce genre d’événement aide à mettre en avant la création française, alors si vous souhaitez vous aussi voir à quoi ressemble l’industrie en France, n’hésitez pas à jeter un oeil aux différentes présentations et à mettre dans votre liste de souhaits Steam les jeux qui vous intéressent.

Et si vous en voulez encore plus, n’oubliez pas que notre initiative maison, l’AG French Direct, aura quant à elle lieu le 3 novembre prochain à 17 heures, et mettra aussi en avant les jeux français et francophones à venir, dans une émission remplie d’annonces.