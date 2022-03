Game Freak aurait apparemment teasé Pokémon Écarlate et Violet dans Épée et Bouclier

Dimanche dernier, le Pokémon Day a révélé une grosse surprise avec l’annonce de Pokémon Écarlate et Violet qui introduiront la nouvelle génération de Pokémon. Depuis l’annonce, les fans décortiquent le trailer pour y trouver de nombreux indices. Certains sont même allés plus loin en liant ces opus avec les précédents. Le studio Game Freak aurait en effet laissé un gros indice qui prend tout son sens aujourd’hui.

Les fruits du hasard ?

Il y a encore beaucoup de mystères entourant Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Gardera-t-il un style classique ou bien reprendra-t-il des éléments de Légendes Pokémon Arceus qui a redonné une bouffé d’air frais à la licence ? On sait en tout cas qu’il s’agira d’un véritable monde ouvert avec des Pokémon se baladant partout, même dans les rues.

Todo este tiempo hubo una pista de la novena generación en Espada y Escudo. pic.twitter.com/HaD7ZnNUkA — Centro Pokémon (@CentroPokemon) February 28, 2022

Avec les indices laissés dans le trailer, les fans ont d’ailleurs rapidement trouvé que la nouvelle région était inspiré de l’Espagne. En plus d’un morceau de carte visible dans la chambre du protagoniste, le trailer est bourré de références à deux fruits symboliques du pays : le raisin et l’orange. Le compte twitter espagnol Centro Pokémon a remarqué qu’un papier peint avec ces deux fruits était présent dans Pokémon Épée et Bouclier. C’est subtil mais assez fou pour être vrai.

Ce n’est pas la première fois que Game Freak glisse des indices sur les futurs jeux de la licence. Dans Pokémon X et Y, il est possible de recevoir un « Bibelot Bizarre » faisant référence à la région d’Alola ou encore dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, on peut observer un poster de Salarsen Gigamax de Pokémon Épée et Bouclier dans les locaux de Game Freak.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont prévus pour la fin de l’année sur Nintendo Switch.