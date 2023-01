Game Freak annonce un jeu mobile qui n’a rien à voir avec Pokémon, Pocket Card Jockey: Ride On!

On connaît essentiellement Game Freak comme étant le studio principal derrière les jeux Pokémon, même si son activité ne s’arrête pas là. Avant d’hériter de la licence, le studio œuvrait sur pas mal de projets que ce soit chez Nintendo ou Sony, et même récemment, le très oubliable Little Town Hero (pour ne pas dire médiocre) nous a rappelé que Pikachu et compagnie n’étaient pas les seules préoccupations des équipes. On en a aujourd’hui une nouvelle preuve avec l’annonce de Pocket Card Jockey: Ride On! (relayée par Gematsu).

Game Freak au galop

Le nom de cette série ne vous est peut-être pas totalement étranger puisque Pocket Card Jockey était sorti sur 3DS il y a de cela une décennie, suivi d’une version mobile l’année suivante.

Sorte de mélange entre courses hippiques et jeu du solitaire, ce titre pas comme les autres n’aura pas forcément marqué les esprits mais Game Freak s’est mis le pied à l’étrier pour en produire un nouveau, intitulé Pocket Card Jockey: Ride On! et à destination de l’Apple Arcade. On imagine évidemment que ce jeu est développé par une toute petite équipe malgré un studio bien moins grand que ce que le public peut imaginer et qui enchaîne les sorties à un rythme effréné.

La sortie est donc prévue sur iOS partout dans le monde le 20 janvier prochain.