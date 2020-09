Future Club : un studio fondé par les anciens de Lab Zero Games

On vient d’apprendre la création d’un nouveau studio indépendant Future Club fondé par les anciens de Lab Zero Games. Une situation qui s’explique facilement si vous avez suivi l’activité du studio derrière SkullGirls ou Indivisible ces derniers mois.

Future Club ? More like No Zaimont Club…

Il n’y a pas eu qu’Ubisoft qui a enchaîné les affaires cet été, il y a aussi eu Lab Zero Games ou plutôt son fondateur Mike Zaimont, aussi connu sous le pseudo de Mike Z. Publiquement, il s’était fait remarqué pour des propos sexistes et racistes. Et en privé, il harcelait sexuellement et moralement ses employés. C’est pour cela que la quasi-intégralité de l’équipe avait démissionné fin août.

Ils avaient toléré beaucoup de choses à cause de la promesse passer prochainement à un modèle où chacun détiendrait des parts égales du studio et où Zaimont n’aurait plus autant de pouvoir sur eux. Mais comme il a refusé de partir face aux nombreuses révélations, ce sont les employés qui ont pris la porte pour fonder ensemble Future Club sans lui et enfin avoir le système égalitaire tant attendu.

Pas question de reprendre les anciennes licences (alors qu’elles ne sont pas forcément détenues par leur ancien patron ou leur ancienne société), le studio compte faire de l’inédit. Mais ils garderont leur patte habituelle puisque l’on nous promet déjà des jeux 2D avec de l’animation faite à la main et du gameplay dynamique. Ils insistent aussi sur le fait qu’un jeu n’est pas le résultat du travail d’une seule personne mais bien d’une équipe.

On souhaite donc bon courage à Future Club et surtout un environnement de travail beaucoup plus sain.