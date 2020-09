Le jeu musical Fuser sortira le 10 novembre prochain

Après avoir récemment annoncé de nouvelles chansons, Fuser nous dévoile finalement sa date de sortie pour que l’on chauffe les platines.

Fuser se lance dans 2 mois à peine

NCSOFT et Harmonix Music Systems ont annoncé que Fuser sortira donc le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Pour rappel, le titre vous permettra de jouer au DJ grâce à différentes mécaniques permettant de laisser libre court à votre potentiel créatif. N’étant pas nous-même des musiciens de talent, nous avons quand même pu nous amuser manette en main comme le montre nos aperçus du jeu.

Il sera en outre possible de partager vos créations sur les réseaux sociaux ou bien de visionner en ligne vos artistes en herbe préférés. Fuser proposera plus de 100 chansons à son lancement (et d’autres prévues plus tard en DLC).