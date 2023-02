Forza Horizon 5 passe la deuxième avec sa seconde extension, Rally Adventure

Il va sans dire que Forza Horizon 5 est aujourd’hui l’une des vitrines du Xbox Game Pass et que sa simple présence suffit à vendre beaucoup d’abonnements. Afin de rentabiliser tout cela, Microsoft et Playground Games doivent donc faire en sorte d’ajouter du contenu supplémentaire que les fans du jeu seraient susceptibles d’acheter, comme des extensions. Le titre a déjà eu droit à un premier gros DLC lié à la collaboration avec Hot Wheels, et le studio nous révèle aujourd’hui une seconde extension qui va quant à elle s’intéresser au domaine du rally.

Après les petites voitures, place aux gros bolides

Rendez-vous le 29 mars pour prendre part à l’extension Rally Adventure pour Forza Horizon 5, qui nous emmènera au nord du Mexique à la Sierra Nueva (qui comportera six nouveaux biomes) pour des courses intenses sur des circuits sinueux. 10 nouvelles voitures seront proposées dans cette toute nouvelle expérience qui devrait mesurer plus que jamais vos talents de pilote sur tous les types de terrains.

Le DLC sera directement inclus dans le « Lot d’extensions » du jeu ainsi que chez celles et ceux qui possèdent le Premium Edition. Sinon, il faudra compter 19,99 € pour découvrir Rally Adventure.

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, et compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.