Fortnite : Vi version Arcane rejoint sa sœur dans le jeu d’Epic Games

La série Netflix Arcane a connu un tel succès en fin d’année 2021 qu’il était évident que Jinx n’allait pas être la seule à pointer le bout de son nez dans Fortnite. Pour rappel, Jinx était déjà apparu en tant que skin dans le jeu phare d’Epic Games en même temps que la sortie de la série sur Netflix. Et Riot Games n’en a pas fini avec son partenariat, Vi étant désormais de la partie !

Vi préparée à la baston

Vi fait une entrée fracassante en étant d’ores et déjà disponible dans le shop de Fortnite Battle Royal en ce dimanche 23 janvier, en compagnie de sa sœur qui est de retour dans la boutique. Avec elle, plusieurs nouveaux items sont possiblement achetables.

Une émote de boxe, signature du caractère bagarreur de Vi (que l’on pourra utiliser évidemment sur n’importe quel skin).

Un sac à dos lapin, une des peluches préférées de Jinx que l’on peut apercevoir dans la série Arcane.

Le marteau de Jayce en guise de nouvelle pioche.

Il est d’ailleurs étrange de voir venir avec Vi le marteau de Jayce. On aurait pu espérer voir ce dernier rejoindre le roster dans Fortnite, mais alors pourquoi faire venir le marteau iconique du conseiller de Piltover avec Vi ? Dans tous les cas, tous ces objets sont disponibles dans un pack avec l’écran de chargement Best of Piltover pour 1800 V-Bucks.

On espère tout de même que Vi ne sera pas la dernière à rejoindre Fortnite. Pour tous les fans de League of Legends, ou simplement de la série Arcane, on aimerait aussi voir Caitlyn ou Jayce pour ne citer qu’eux. Pour rappel, la saison 2 d’Arcane est déjà en préparation !