Fortnite : Les serveurs seront en maintenance aujourd’hui avec l’arrivée de la v19.40

Le battle royal d’Epic Games rentre dans sa version 19.40 aujourd’hui, en ce mardi 1er mars. Fortnite continue sur son chapitre 3 et cette update est une grosse mise à jour en ce milieu de saison. Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur le planning de maintenance et sur le contenu de l’update de Fortnite.

Planning et contenu

La mise à jour v19.40 débarque demain ! On garde les bonnes habitudes : arrêt du matchmaking vers 9h30 et début de la maintenance vers 10h ! pic.twitter.com/i1SvVF9zhV — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) February 28, 2022

La maintenance commence à 10 heures du matin, et peut durer de une à deux heures d’après les équipes de Fortnite. Mais cela peut durer plus longtemps si il y a des problèmes. Pendant toute cette durée, le matchmaking sera désactivé. N’hésitez pas à vous tenir informer sur les différentes comptes Twitter d’Epic Games ou Fortnite, qui annonceront en temps réel la disponibilité des serveurs.

La v19.40 de Fortnite arrivera évidemment avec des nouveaux costumes et de nouveaux cosmétiques, et on sait déjà que la célèbre joueuse de tennis Naomi Osaka sera dans Fortnite suite à cette collaboration. Mais cette mise à jour, on pourrait attendre de nouveaux costumes pour Spiderman, tête de proue de ce chapitre 3. Par ailleurs, avec la sortie du film The Batman avec Robert Pattinson, la possibilité qu’une nouveau collaboration voir le jour avec la chauve souris de Gotham n’est pas à négliger.

Fortnite est disponible sur toutes les plateformes, avec un chapitre 3 qui bat toujours son plein.