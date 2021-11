Fortnite : Un premier trailer avec Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi

Même si la chose avait leaké lors du procès entre Apple et Epic Games, on avait encore du mal à croire qu’un crossover entre Naruto Shippuden et Fortnite puisse arriver un jour, avant que cela ne soit confirmé par Epic. Cette nouvelle collaboration arrive donc aujourd’hui, et on peut découvrir dès maintenant un trailer en compagnie des quatre personnages qui vont débarquer dans le jeu.

La Team 7 au complet

Ce n’est donc pas seulement Naruto qui débarque sur l’île de Fortnite, mais aussi ses collègues de toujours, à savoir Sasuke, Sakura et Kakashi. On voit ici un premier rendu in-game de ces skins, qui adoptera un style cel-shading afin de coller au mieux à l’univers du manga.

On vous laisse juger du résultat, et en attendant, on vous rappelle que cette collaboration avec Naruto débute dès aujourd’hui dans Fortnite, le 16 novembre.