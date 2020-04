En ce mardi 29 avril à 8h, la mise à jour v12.50 a été déployée dans la saison 2 du Battle Royale de Fortnite chapitre 2. Faisons le tour de toutes les nouveautés qui ont été ajoutées et repérées en plus des nouveaux défis grâce à plusieurs datamineurs sur Twitter.

Un petit tour sur la balance

Information qui peut avoir son importance selon votre connexion, voici le poids que pèse cette nouvelle mise à jour sur les différentes plateformes :

PC : 1,4 Go environ.

PS4 : 2,5 Go environ.

Xbox : 2 Go environ.

Une mise à jour majeure comme toutes les 2 semaines avec beaucoup de nouveaux cosmétiques ajoutés. Un conseil : utilisez une connexion filaire ethernet pour la télécharger rapidement et pouvoir lancer le jeu dès la reprise des serveurs.

Il semblerait qu’il n’y ait pas de nouvel objet de gameplay en mode Battle Royale et notamment la très attendue batterie de missiles.

Les premiers teasers de la saison 3 du chapitre 2

Attention : Spoilers. Des images ont été trouvées dans les fichiers du jeu notées comme étant des teasers de la prochaine saison. Se déroulant en plein été, des infos avaient été repérées pouvant penser que la saison 3 du chapitre 2 se déroulerait avec une carte à moitié inondée. Déjà lors de la précédent saison, des indices pouvaient indiquer une inondation ou un déluge.

C’est alors que des leakers, dont @FortTory ont trouvé ces images montrant bel et bien une partie inondée de la carte. On remarque en bas de chaque image un parapluie indiquant que ces zones n’ont pas été couvertes par l’assurance que l’on retrouve depuis quelques semaines un peu partout sur la carte.

These are called: S13_Poster_Teasers! OUIR FIRST TEASERS FOR SEASON 13 pic.twitter.com/FpvKv8xrdx — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 29, 2020

Un nouveau mode de jeu

Un tout nouveau mode de jeu a été découvert dans les fichiers du jeu : Fête Royale. Il semblerait qu’il s’agisse d’une petite île où de multiples mini-jeux se tiendraient et où l’on pourra affronter ses amis.

Vous pouvez découvrir ci-dessous la mini-carte qui sera celle de ce mode de jeu dont voici le descriptif : « Couses d’obstacles sur terre et mer, chute en planeur, pêche entre potes et plus encore » avec plus de 20 lieux où vous pourrez retrouver ces épreuves ainsi que des émotes spécifiques et pourquoi pas même le retour de Marshmello (qui avait tenu un concert l’année dernière).

The minimap for the Papaya Event/LTM pic.twitter.com/do65chZLeI — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 29, 2020

De nouvelles armes et notamment un arc et un pistolet à peinture ont également été trouvés dans les fichiers. Et même un quad qui pourrait servir à faire des courses entre amis. Peut-être est-ce pour un mode temporaire et notamment le mode Fête Royale ?

On obtiendra même un planeur gratuit pour avoir participé à ce mode temporaire.

Fortnite nous offre un petit sac à dos GRATUITEMENT ! "Célébrez la première de la Fête royale avec l'accessoire de dos Ailes de néon, qui réagit à la musique. Que la fête commence !" pic.twitter.com/XOGRmPQVkV — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouveaux cosmétiques ajoutés

Un nouveau skin Espion

Son nom ? Hugo. Il est présent depuis plusieurs semaines dans les fichiers mais vient d’être mis à jour. Quel sera son rôle auprès des agents déjà connus ?

Le Skin Epsion s'appelle Hugo et a une émote INTÉGRER ! Bon ducoup on connait son nom donc c'est plus trop un espion mais.. voilà quoi xD pic.twitter.com/quGQ8BbdX3 — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouvelles variantes de cosmétiques

De nouvelles variantes de cosmétiques déjà existants ont été ajoutés dans les fichiers du jeu. On peut remarquer le retour de la variante sombre d’Oro notamment, grâce à @Yanteh.

LEAK de toutes les nouvelles variantes ! pic.twitter.com/XrMHODIE0d — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouveaux skins et accessoires de dos

Au total, 8 nouveaux skins ont été ajoutés dans les fichiers du jeu, en voici les miniatures. On peut remarquer le skin Ocelote, composé de 5 variantes à elle seule. Vous trouverez également les prochains sacs à dos à venir dans la boutique.

LEAK de tous les Nouveaux Skins & Sacs à dos de la v12.50 : pic.twitter.com/nkeaoiigwU — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouveaux outils de collecte

Voici les nouveaux outils de collecte (ou pioches) ajoutés lors de cette mise à jour v12.50 de Fortnite.

LEAK de toutes les nouvelles pioches ! pic.twitter.com/jUOFWRYFVB — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouvelles émotes

Des nouvelles émotes, danses etc. ont également été ajoutées. Voici leurs présentations via le leaker @Yanteh :

LEAK de toutes les nouvelles emotes ! pic.twitter.com/T25ivIeoMN — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Et sinon, à part ça ?

Sinon, à noter en vrac, dans les fichiers du jeu, la présence :

D’un seul nouveau planeur.

De nouvelles technologies pour le mode Jeux d’espions.

De l’arrivée prochaine d’une boutique d’EXP pour monter en niveau.

D’une modification des capacités du Fusil de Sniper Lourd infligeant moins de dégâts qu’avant.

Du nouveau concernant la bataille entre les gnomes et les ours.

Un nouveau Pack de démarrage à acheter en boutique.

Restez connectés pour suivre les nouveautés et les prochains défis sur Fortnite.