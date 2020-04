Quelque chose se prépare pour 18h dans Fortnite

Depuis quelques jours, Fortnite tease un événement musical en direct dans son jeu. En effet, il semblerait qu’un concert live (ou alors un gros teaser) de Travis Scott, le célèbre rappeur, se tienne sur l’île du Battle Royale aujourd’hui même lundi 20 avril à 18h.

Des affiches partout sur l’île

Depuis la dernière mise à jour, des affiches se sont trouvées placardées sur de nombreuses maisons dans plusieurs villes de la carte. Représentant une sorte de planète, on aperçoit si l’on s’approche de plus près, un plan de la zone de Sweaty Sands, la ville côtière avec sa grande plage et ses îles au nord de la carte.

De plus, si l’on lève les yeux, on peut apercevoir dans le ciel une sorte de météorite violette se rapprochant peu à peu de l’île. De quoi renforcer les soupçons sur un événement musical du rappeur Travis Scott, dont le skin et de nombreux éléments sont présents dans les fichiers du jeu depuis de nombreuses semaines.

Une construction et des (gestes) barrières

Depuis 2 jours, une scène et des infrastructures se mettent en place sur l’île de l’avion écrasé au nord de Sweaty Sands. Il semblerait donc qu’il faudra regarder dans les parages ce soir afin de suivre très probablement le concert tant attendu. Le dernier concert en date est celui de Marshmello, en février 2019.

Le compte Twitter officiel de Fortnite FR a annoncé également la tenue d’un événement surprise à 18h car plusieurs émoticones pleines de sens. Nous vous tiendrons informés de tout ce qu’il s’est passé.