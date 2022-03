Fortnite Chapitre 3 Saison 2 : découvrez le trailer de lancement d’une saison qui s’annonce explosive

Après un lancement spectaculaire il y a désormais plusieurs mois, le Chapitre 3 de Fortnite nous avait promis une Saison 2 pour ce dimanche 20 mars. Depuis plusieurs jours et comme à l’accoutumée, les joueurs attendaient donc de pied ferme la sortie de teasers concernant cette nouvelle saison, et c’est dans l’incompréhension la plus totale que les joueurs ont cru jusqu’à un décalage de cette Saison tant Epic Games ne communiquait pas à ce sujet.

Ce n’est que vers 8h ce dimanche 20 mars que nous avons compris pourquoi il n’y a pas eu de promotion pour le lancement de cette nouvelle saison. En effet, alors que l’Institut Onirique et à leur tête le Pr Slone préparaient leur retour sur l’île, ils sont parvenus à se hisser sur la carte pour déclarer la Guerre aux Sept. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement… explosif.

Bienvenue dans la Résistance

Intitulée Résistance, cette 20ème saison du Battle Royale (développée certainement depuis plusieurs mois) ne tombe pas forcément au moment opportun car mettant en scène sans équivoque des scènes de Guerre et de combats entre les deux camps. Comme nous pouvons le voir sur le trailer de lancement, c’est à coup de chars d’assaut, missiles, bombardements et autres explosions que les deux camps vont s’opposer sur l’île pour tenter de décrocher des territoires ennemis.

Afin d’accompagner ce lancement particulier, Epic Games a par ailleurs annoncé (avec l’aide d’Xbox) sur ses réseaux sociaux que tous les bénéfices tirés des achats dans le jeu (tenues, accessoires, club mensuel et passes de combat) entre le 20 mars et le 3 avril prochain seront reversés à un fond en soutien aux victimes de la Guerre en Ukraine.

La Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite est censée durer jusqu’au 3 juin prochain inclus.