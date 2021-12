Fortnite Chapitre 3 : Evénement, Unreal Engine 5, rumeurs, théories… Tout savoir sur la prochaine saison

Nous y sommes, c’est le Jour J. L’affrontement contre la Reine Cube dans Fortnite aura lieu ce samedi 4 décembre à 22h heure française dans un événement, La Fin, qui promet d’être anthologique. Alors que le Chapitre 2 touche à sa fin et que nous entrerons dans un tout nouveau Chapitre de l’Histoire de Fortnite d’ici quelques heures, il est temps de faire le point sur toutes les théories, les leaks et choses à attendre pour la prochaine page du jeu d’Epic Games.

D’ailleurs, n’oubliez pas de vous connecter suffisamment à l’avance pour vivre l’événement en direct dans le jeu. L’événement débutant à 22h précises, le mode de jeu dédié sera ouvert à 21h30. La file d’attente promettant d’être très longue et même plus qu’à l’accoutumée, présentez vous dans le lanceur du jeu au moins 1h-1h30 avant l’événement pour vous assurer une place aux premières loges.

ATTENTION : cet article contient des informations pouvant révéler des détails sur les prochaines saisons de Fortnite. Bien que certains éléments n’aient pas été validés par Epic Games directement et qu’il faille prendre du recul par rapport à tout ce qui est rapporté, certaines informations paraissent suffisamment solides pour être mentionnées ici.

MAJ : il semblerait que la vidéo complète du trailer du passe de combat de la saison 1 ait fuité sur le compte polonais du jeu. Attention à vos visites sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise. Nous avons bien évidemment décidé de ne pas relayer cette vidéo.

Un nouveau trou noir pendant plusieurs jours ?

Comme lors du passage au Chapitre 2 en octobre 2019, Epic Games nous proposera très certainement un très long arrêt des serveurs afin de déployer la prochaine mise à jour d’envergure avec la toute nouvelle île, nous y reviendrons plus tard. Avec un événement probablement d’allure cataclysmique, les différents leakers, ou datamineurs, du web ont ainsi pu découvrir certaines textures déjà utilisées par le passé et qui pourraient être utilisées suite à l’événement La Fin.

Néanmoins, si trou noir il y a, il devrait être sensiblement différent de celui que l’on a connu il y a 2 ans, ne serait-ce que par l’Histoire proposée depuis quelques mois par Fortnite, à savoir la boucle, l’Institut Onirique et le Point Zéro, autant d’éléments énigmatiques qui donnent du potentiel à un tel événement. Le Point Zéro justement pourrait tout simplement se briser sous l’effet des attaques de la Reine Cube pouvant nous mener à des mondes parallèles avec le tout nouveau Chapitre et l’arrivée pourquoi de nouveaux mouvements comme la glissade mais aussi de Spider-Man dans le passe de combat.

Un éventuel retour très remarqué des Sept la saison prochaine

Avec ce nouveau Chapitre de l’Histoire de Fortnite, on attend également le retour des Sept, ces personnages mystérieux qui constituent le fil rouge de l’Histoire du jeu depuis des années. Ces êtres voyageant de mondes parallèles en mondes parallèles pour sauver les réalités (semble t’il) tandis que leurs liens avec l’Institut Onirique sont encore flous.

Avec ce Chapitre 3, plusieurs datamineurs avancent l’hypothèse d’un retour élogieux des Sept, et notamment du Visiteur (personnage emblématique du Chapitre 1), menés par La Fondation, personnage très important du Chapitre 2 ayant empêché l’explosion du Point Zéro en Saison 6 et qui pourrait faire son retour lors de l’événement La Fin et pourquoi pas son arrivée dans le passe de combat de la Saison 1.

Pour preuve, la présence d’une vidéo de Dwayne Johnson, aka The Rock, doubleur officiel de La Fondation montrant le casque du personnage dans un frigo lui appartenant pendant une pub pour sa boisson énergétique avec des mots équivoques en majuscules… A quand une éventuelle Base des Sept sur l’île ?

Late night grind, POWERED BY @zoaenergy💥⚡️

ZOA delivers healthy energy when you get to that ZERO POINT so you’re always taking the HIGHER GROUND.

Because drinking ZOA, will always give you the strongest FOUNDATION in the UNIVERSE!

Sip your ZO, now LFG!!!! #ifyouknowyouknow 🦾 pic.twitter.com/admN7U9QKt — Dwayne Johnson (@TheRock) December 2, 2021

Un passage sous l’Unreal Engine 5 plus que probable

C’était à l’été 2020. Lors d’un événement orchestré par Epic Games, l’éditeur levait le voile sur son tout nouveau moteur maison, l’Unreal Engine 5, dans une cinématique courte mais intense narguant les nouveautés et rendus époustouflants attendus grâce à la nouvelle version d’un moteur tant utilisé par bon nombre de studios de développement dans le monde.

Son grand frère, l’Unreal Engine 4 est en effet l’un des moteurs, si ce n’est le moteur, le plus utilisé dans la conception d’univers vidéoludiques et le doit notamment à son modèle économique « gratuit » jusqu’à un certain seuil de rentabilité pour les jeux produits. Alors que depuis plusieurs mois de multiples prises de paroles semblent indiquer que le moteur est fin prêt, ou presque, à être commercialisé, et qu’un Early Access a ouvert ses portes récemment, nous sommes en mesure de penser que le prochain Chapitre de Fortnite sera hébergé par ce tout nouveau Unreal Engine 5 et ce dès le lancement avec pourquoi pas des environnements très réalistes.

Pour cause, une publication d’Epic Games eux-mêmes sur le site officiel du moteur : « Nous lancerons Fortnite, construit avec UE4, sur les consoles de nouvelle génération au lancement et, grâce à la production en interne, nous migrerons le jeu vers UE5 en 2021 ».

A quoi s’attendre donc ? De magnifiques effets visuels, de nombreux polygones supplémentaires et des éclairages aux petits oignons. Epic Games doit faire de Fortnite sa vitrine technologique pour prouver aux développeurs ce qu’ils pourront faire avec l’Unreal Engine 5 d’ici quelques mois/années. A noter cependant que de nombreux studios, dont bon nombre d’Xbox Game Studios utilisent déjà ce moteur depuis quelques mois, à l’instar de Ninja Theory en charge de Senua’s Saga : Hellblade II pour ne citer qu’eux.

Une toute nouvelle île à 150 joueurs… connue depuis plusieurs semaines ?

A noter que la carte que nous vous proposons ci-dessus est identifiée comme étant un concept réalisé par un fan. Néanmoins, et l’Histoire s’étant déjà produite peu de temps avant de passer au Chapitre 2, il se pourrait que ce ne soit finalement qu’un leak d’un document de travail et que la carte finale du Chapitre 3 ressemble partiellement à celle présentée ci-dessus, d’autant plus que certains éléments laissent à penser que ce pourrait bien être le cas.

On remarque notamment sur cette carte la présence de nombreux biomes, très identifiés et séparés sur une île complètement disloquée. Avec un biome désert, un biome hivernal et un volcan, ce sont bon nombre d’éléments confirmés par les datamineurs ces derniers jours. Sauf que cette carte a été dévoilée il y a maintenant plusieurs semaines.

Chaque île des différents chapitres de Fortnite ont porté un nom, d’une figure mythologique grecque au passage. Celle du premier chapitre était Athéna, qui n’est autre que la fille de Zeus. Le nom de l’île du Chapitre 2 était Apollo (soit Apollon en français), une des filles de Zeus. Le nom d’Artémis serait ainsi plus que probable pour le Chapitre 3 car étant la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie.

En effet, un des concepts qui revient le plus souvent pour ce nouveau Chapitre est que la nouvelle île serait en fait la partie jumelle de celle que l’on connait, c’est à dire qu’elle se trouverait sous la surface de l’eau et qu’un retournement de l’île Apollon suffirait à faire apparaître l’île Artémis. Elément validé par le trailer de la Crise Zéro montrant l’Agent Jones sautant dans le pont du Point Zéro avant de se retrouver sur une île au sens inversé de là où il provient. De quoi penser à la découverte du bâtiment principal de l’Institut Onirique sur la prochaine île. D’autres éléments seront également décrits en fin d’article dans la partie consacrée aux leakers.

Parmi les éléments hypothétiques qui reviennent pour la prochaine saison et a fortiori le prochain Chapitre, on retrouve :

Une île beaucoup plus vaste qu’auparavant avec la présence pour la première fois de 150 joueurs et joueuses à la fois pour visiter les toutes nouvelles villes présentes mais aussi des océans à visiter puisque aller sous l’eau serait possible.

avec la présence pour la première fois de à la fois pour visiter les toutes nouvelles villes présentes mais aussi des océans à visiter puisque aller sous l’eau serait possible. La présence de créatures à chevaucher dès le lancement du Chapitre mais qui seraient difficiles à dompter. On pense également à la présence de nouveaux boss comme précédemment.

dès le lancement du Chapitre mais qui seraient difficiles à dompter. On pense également à la présence de nouveaux boss comme précédemment. De nouveaux véhicules : jet-ski, voilier et barque pour se déplacer sur l’eau seul ou à plusieurs. Il y aurait également des nageoires afin de nager plus vite et des tourbillons comme déjà présents dans le Chapitre 2 pour reprendre de l’altitude.

: jet-ski, voilier et barque pour se déplacer sur l’eau seul ou à plusieurs. Il y aurait également des nageoires afin de nager plus vite et des tourbillons comme déjà présents dans le Chapitre 2 pour reprendre de l’altitude. De tout nouveaux gants permettraient de grimper sur les arbres, les reliefs et les structures adverses avant un redéploiement du planeur. Attention cependant à la barre d’énergie pouvant empêcher la progression si elle se vide.

permettraient de grimper sur les arbres, les reliefs et les structures adverses avant un redéploiement du planeur. Attention cependant à la barre d’énergie pouvant empêcher la progression si elle se vide. Une source d’énergie mystérieuse au centre de l’île provoquant des modifications dans vos déplacements.

au centre de l’île provoquant des modifications dans vos déplacements. La présence de deux tempêtes au début de chaque partie et qui se rejoindraient, permettant aux joueurs et joueuses de ne pas faire que courir s’il faut se rendre à l’autre bout de l’île.

A noter que le schéma de cette île est également confirmé par le relief diffusé dans les trailers de l’événement La Fin par Epic Games (disponible ci-dessous). En effet, si l’on retourne le nom de l’événement, on retrouve un relief composé de montagnes et de volcans, comme le montre la carte concept.

A la mode de chez nous

Demandés depuis de belles lurettes, l’arrivée des Mods pourrait enfin se faire dès l’entrée dans le Chapitre 3. Disponible dans le mode Créatif du jeu ou carrément dans une section dédiée, les dataminers ont effet remarqué l’apparition de ce qu’ils ont appelé « Mode Créatif 2.0 », où les joueurs et joueuses auraient l’occasion de modifier à leur guise et en temps réel leur carte mais aussi les armes, les butins grâce à de nouvelles fonctionnalités disponibles même à distance. Affaire à suivre !

Fais ce que je dis, pas ce que je fais

Pour la toute première fois, Epic Games a contacté les principaux leakers internationaux (dont HYPEX) pour leur demander de ne pas divulguer les informations qu’ils trouveraient dans les fichiers du jeu, que ce soit à propos de l’événement La Fin ou du lancement du Chapitre 3. Même si de nombreux datamineurs ont exprimé leur mécontentement, la plupart ont répondu qu’ils suivraient les prérogatives d’Epic Games à condition qu’ils fassent le maximum pour limiter les publications de toutes les personnes concernées, ce qui ne risque pas d’être chose aisée.

Epic requested me & other leakers to not post leaks during the 19.00 downtime and I'll most likely do what they said If they're willing to take this seriously instead of just stopping 2-3 leakers from leaking. I gave them some ideas on how to do it, just waiting for a response.. — HYPEX (@HYPEX) December 1, 2021

D’autant plus qu’il semblerait qu’une partie de la cinématique du Chapitre 3 ait fuité sur un compte TikTok dédié aux publicités de jeux, montrant clairement ce qui pourrait arriver suite à l’événement et confirmant une grande partie des informations et rumeurs circulant depuis plusieurs jours. Fais c’que j’dis, pas c’que fais Epic Games ? Pour ne pas vous gâcher la surprise, nous avons décidé de ne pas publier cette vidéo très facilement disponible sur les réseaux sociaux si jamais l’envie vous prend.

Alors que bon nombre de joueurs et joueuses de par le monde attendent impatiemment la conclusion de ce Chapitre 2 dès ce soir, n'oubliez pas que vous pourrez vivre et revivre cet événement, ainsi que le lancement du Chapitre 3 directement sur ActuGaming.