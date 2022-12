Forspoken veut nous en mettre plein la vue avec son immersion nouvelle génération sur PS5

Lancer une nouvelle franchise n’est jamais chose aisée. Square Enix tentera l’expérience dès le mois prochain avec la sortie le 23 janvier sur PC et PlayStation 5 uniquement, de Forspoken, un titre développé par Luminous Productions.

Exclusivité console d’au moins 2 ans, si l’on en croit les derniers trailers publiés. Et quoi de mieux pour donner envie aux joueurs et joueuses d’acheter le titre sur la console de Sony que de présenter une vidée détaillant les fonctionnalités en rapport avec la machine de nouvelle génération ?

On se Frey un chemin dans Athia sur PS5

Dans cette courte vidéo, nous pouvons nous rendre compte que le jeu utiliserait avec brio les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense, mais proposera également d’utiliser le haut-parleur de la manette pour entendre la voix de notre guide spirituel accroché à notre poignet.

Le titre nous a présenté il y a seulement quelques jours un Gameplay Showcase dans lequel il annonçait une démo pour que le grand public puisse enfin poser les mains sur son gameplay atypique mais aussi pour se faire une idée plus précise du jeu avant le grand lancement prévu dans quelques petites semaines et pourquoi pas déclencher une vague de précommandes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour l’heure, Forspoken n’inspire pas confiance chez le plus grand nombre des personnes ayant pu l’essayer. La communication s’est donc ainsi intensifiée avec des séquences de preview et même également une interview que nous avons pu la chance de pouvoir vous proposer.