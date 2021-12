Forspoken est disponible dès maintenant en précommande

Lors des Game Awards 2021, on a pu avoir quelques nouvelles de Forspoken, qui était présent durant la cérémonie afin de nous dévoiler un nouveau trailer rempli d’images inédites, levant quelque peu le voile sur son intrigue et son univers. Mais le titre a surtout précisé sa date de sortie, et c’est tout naturellement que les précommandes ont démarré dans la foulée.

Où précommander Forspoken ?

Bien que le titre soit aussi prévu sur PC, les précommandes pour le jeu ne concernent que la version PS5 du titre pour le moment. Et il faut croire que Square Enix s’est aligné sur les prix de Sony pour cette nouvelle génération, car à l’heure actuelle, le jeu est affiché à 79,99 €.

Cependant, son prix devrait logiquement baisser d’ici la sortie, et vous pourrez bénéficier du prix le plus bas même si vous précommandez maintenant.

Forspoken sera disponible dès le 24 mai 2022 sur PC et PS5.