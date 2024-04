Flintlock: The Siege of Dawn confirme sa sortie pour cet été dans sa nouvelle bande-annonce de gameplay

A44 Games a choisi le format « Behind the Scene » pour refaire parler de son dernier bébé en préparation, en nous proposant une bande-annonce d’environ 1min30 centrée sur son compositeur Eric Hillman, mais aussi sur ses combats et ses environnements.

Pour rappel, l’action-RPG qui se décrit comme « un mélange entre God of War et Elden Ring » selon ses développeurs, nous proposera d’incarner Nor Vanek, une guerrière membre de la Coalition, chargée de se venger des dieux qui règnent et qui menacent le monde, le tout accompagnée dans sa quête par une créature nommée Enki.

Flintlock: The Siege of Dawn semble assez ambitieux et est attendu pour cet été sans plus de précision sur PC via Steam et Epic Games Store, mais aussi sur consoles. Le jeu en profite d’ailleurs pour abandonner l’ancienne génération de consoles puisqu’il ne sortira plus que sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S et sera dès son lancement dans le Xbox Game Pass. L’occasion parfaite pour vous partager de nouveaux screenshots officiels ci-dessous et pour relire notre aperçu publié il y a maintenant plus d’un an et demi.