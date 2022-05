Final Fantasy XVI : Le prochain trailer est prêt, et le jeu serait presque terminé selon Yoshida

On y est presque. Naoki Yoshida nous avait prévenu que malgré des reports de communication, Final Fantasy XVI était maintenant entré dans sa dernière phase de développement. Le producteur nous avait alors assuré que le jeu donnerait de ses nouvelles durant le printemps 2022, et si l’on en croit ses dernières déclarations lors du livestream du crossover entre Nier Reincarnation et Final Fantasy XIV, le titre pourrait se montrer tout prochainement.

Le trailer est prêt depuis un moment

Durant ce livestream, Naoki Yoshida a donc confirmé que le prochain trailer de Final Fantasy XVI est prêt à être montré, et qu’il aurait pu être diffusé avant, mais il a été décalé suite à des conditions externes. Autrement dit, on peut imaginer que le titre avait prévu de se montrer lors d’un événement spécial, mais que celui-ci a été décalé, entraînant le retard du trailer. Peut-être un State of Play de Sony ?

Le producteur en a profité pour préciser à nouveau que le développement touchait à sa fin, et que l’équipe passait maintenant un long moment à peaufiner le jeu et à chercher les éventuels bugs pour fournir la copie la plus propre lors de la sortie du jeu.

Autrement dit, Final Fantasy XVI devrait se montrer tout prochainement, et on parie que l’on aura des nouvelles de Clive dès le mois de juin, peut-être lors du Summer Game Fest.