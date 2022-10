Accueil » Actualités » Final Fantasy XVI : Le nouveau trailer et là et nous présente les différents royaumes

Toujours pas de PlayStation Showcase à l’horizon, forçant donc certains éditeurs à se la jouer solo alors que leurs annonces auraient tout à fait trouvé leur place au sein d’un tel événement. C’est le cas de Konami avec Silent Hill 2 Remake, mais aussi de Square Enix avec son mastodonte Final Fantasy XVI, qui nous avait promis un trailer au mois d’octobre. On pensait que celui-ci serait annonciateur d’une présentation organisée par Sony, mais il a finalement simplement été publié sans crier gare. Ou presque, puisque IGN a fait fuité la description du trailer un peu trop en avance…

La légende des cristaux

Ce nouveau trailer s’occupe donc de mieux nous présenter l’univers du titre et le monde Valisthea, alimenté par la puissances des fameux cristaux. Chaque royaume à le sien, tout comme son propre Priomordial, à l’image de Phoenix pour le royaume de Rosaria, l’endroit où Clive débutera son aventure.

On peut voir que Clive ne sera pas complétement seul lors de son épopée, grâce à des coéquipiers qui le rejoindront ponctuellement, mais vous ne pourrez contrôler que ce protagoniste. Là encore, on nous rabâche l’idée que les Primordiaux seront au centre de toutes les intrigues, avec une guerre entre les royaumes qui se prépare. On a aussi la confirmation que de mystérieux adversaires fomentent tout ce chaos depuis les coulisses, avec des invocations distribuées au plus offrant.

C’est sombre, très sombre (littéralement, on est loin des couleurs habituelles pour la saga), et ce trailer nous montre pour la première fois les hôtes de Shiva et Ramuh.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.