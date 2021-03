Final Fantasy : Voici les top 10 des japonais concernant les jeux et personnages de la saga

Final Fantasy est sans doute la série de RPG la plus célèbre au monde, et elle reste encore aujourd’hui une référence avec un succès qui ne désemplit pas. Cependant, avec ses très nombreux opus différents, les débats sont toujours animés lorsqu’il s’agit de décider quel est LE meilleur Final Fantasy ou le meilleur personnage. Les japonais ont tranché.

Le top 10 des meilleurs Final Fantasy pour les japonais

Développé d’abord par Squaresoft, puis par Square Enix, la franchise est avant tout un pur produit provenant du pays du soleil levant, alors qui de mieux que les japonais pour décider quel est le meilleur jeu parmi tous ? C’est la question qu’à poser la chaîne de télévision public NHK (l’équivalent de France 2 chez nous) à un panel de 468 654 votants japonais. Voici les résultats concernant les meilleurs jeux Final Fantasy :

Final Fantasy X Final Fantasy VII Final Fantasy VI Final Fantasy IX Final Fantasy XIV Final Fantasy V Final Fantasy VIII Final Fantasy IV Final Fantasy XI Final Fantasy XV

Final Fantasy X est donc le titre le plus marquant pour ces japonais. A noter que dans le reste du classement, on retrouve par exemple Final Fantasy XIII-2 à la 28eme place ou encore le premier Final Fantasy à la 24eme place. On aurait pu penser que des titres comme Final Fantasy XV seraient bien plus bas.

Le top 10 des meilleurs personnages Final Fantasy pour les japonais

Voyons maintenant si les personnages préférés de nos amis japonais prennent une structure similaire au précédent classement :

Cloud (FF VII) Yuna (FF X) Aeris (FF VII) Vivi (FF IX) Djidane (FF IX) Solus zos Galvus (FF XIV) Tidus (FF X) Lightning (FF XIII) Tifa (FF VII) Zack (FF VII)

Nous avons ainsi un peu plus de surprises avec le choix des personnages favoris avec notamment Lightning en 8eme place (alors que Final Fantasy XIII est situé à la 14eme place) ou encore Solus zos Galvus, un boss présent dans le MMORPG actuel de la série. Le classement est bien sûr dominé très largement par Final Fantasy VII sans doute grâce au remake qui fait souvent parler de lui ces derniers temps. Notons enfin que les deux protagonistes de Final Fantasy X sont présents, on imagine que les fans japonais sont aussi très fleur bleue.

N’hésitez pas à nous dire si vous êtes d’accord avec ces différents classements.