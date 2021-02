Fighting EX Layer: Another Dash annoncé sur Switch

Fighting EX Layer: Another Dash était l’annonce la plus étrange de la table-ronde des développeurs japonais de jeux de combats. Arika le présente en effet comme un jeu séparé de Fighting EX Layer qui sortira sur Switch cette année.

Fighting EX Layer: Another WaveDash

Fighting EX Layer: Another Dash semble pourtant être un portage du jeu de base mais avec quelques différences. Les systèmes de dashs et de gougis sont remplacés par les EX-Dash, EX-Arrow et EX-Illusion. Les personnages ont donc été retravaillés pour s’adapter à ces changements avec également des Cancel Breaks et des Super Cancels.

Le netcode utilisé à la sortie du jeu sera celui basé sur les délais mais on nous promet une mise à jour à l’avenir pour adopter le fameux rollback. Autre promesse, celle de nous en dire plus sur le jeu le 1er avril ce qui ne sera pas de refus car on a encore du mal à savoir s’il s’agit d’une version plus accessible pour le public Switch ou si ces changements peuvent arriver sur le jeu de base.

Certes, Arika dit qu’il s’agit d’un titre séparé mais on imagine mal cette petite équipe continuer de mettre à jour deux versions aussi différente d’un même jeu.

Fighting EX Layer: Another Dash sortira en 2021 sur Nintendo Switch.