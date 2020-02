Afin de célébrer le succès de la Playstation 4 avec plus de 100 millions de joueurs, Sony, grand absent de la PAX East, compte bien réunir sa communauté et la récompenser à travers un tout nouvel événement : la Fête des joueurs Playstation.

Depuis le 18 février dernier jusqu’au 17 mars, vous allez devoir remplir des objectifs communautaires afin d’obtenir des récompenses exclusives !

Quelles seront les récompenses ?

Pour profiter des différentes récompenses et participer au challenge, il va falloir dans un premier temps vous inscrire. Pour cela, rien de plus simple, inscrivez-vous via ce formulaire avec votre ID PSN. Dès cette première étape franchie, vous n’aurez plus qu’à jouer afin de remplir les différents objectifs.

3 paliers seront proposés tout au long de l’événement où vous devrez remplir 2 objectifs distincts : obtenir un certain nombre de trophées et jouer des parties par palier d’une heure :

1er palier : Avoir joué 125 000 parties, avoir remporté 500 000 trophées. Récompenses : un thème statique PS4 exclusif ainsi qu’ un avatar PSN .

PS4 exclusif ainsi qu’ . 2ème palier : Avoir joué 375 000 parties, avoir remporté 1 500 000 trophées. Récompenses : cinq avatars PSN exclusifs.

exclusifs. 3ème et dernier palier : Avoir joué 675 000 parties, avoir remporté 2 700 000 trophées. Récompense : un thème dynamique PS4 exclusif.

Chaque palier est débloqué après avoir réussi l’objectif précédent. Vous n’avez qu’un petit mois pour participer à cet effort collectif ! Vos récompenses seront directement envoyées dans votre compte PSN.

De plus, un tirage au sort entre tous les participants aura lieu et vous permettra peut-être de gagner un kit PlayStation qui inclut un trophée PlayStation de platine physique gravé avec votre ID PSN.