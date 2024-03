De fausses versions de Helldivers 2 sont apparues sur Steam

Ces versions ne sont pas restées très longtemps en ligne, mais pendant quelques heures, Steam affichait bien trois versions différentes du jeu, dont deux étaient fausses. Enfin, disons plutôt qu’il s’agissait là de petits malins ayant modifié le nom de leur jeu (Figurality) pour se faire passer pour Helldivers 2, en modifiant également le nom du studio et de l’éditeur ainsi que la description du jeu pour faire illusion auprès des consommateurs. Le tout avec une belle réduction par rapport au vrai jeu, histoire de tromper les moins méfiants, même si la date de sortie (inchangée et datée de fin 2023) pouvait donner un indice.

No, Helldivers 2 is not 75%/50% off on Steam. Someone else is using a different game and renaming it exactly like a Helldivers 2 listing as a scam pic.twitter.com/NLy1uUoxd6

— Wario64 (@Wario64) March 1, 2024