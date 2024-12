Fatal Fury: City of the Wolves invite le personnage de Gato à se venger dans une nouvelle vidéo

Aussi vif qu’un félin

Gato sera donc bien l’un des personnages jouables (dans le casting de base) de ce Fatal Fury: City of the Wolves puisqu’il participera au tournoi King of Fighters afin d’assouvir sa vengeance contre son méchant papa, responsable de sa cécité actuelle suite à un affrontement particulièrement violent. Ce qui a fini par le rendre plus fort et plus dangereux que jamais, avec des mouvements affûtés et des autres sens aiguisés, comme le laisse entrevoir son moveset présenté dans le trailer d’introduction du personnage.

En attendant la présentation des autres personnages du roster du jeu dans les prochains mois, rappelons que Fatal Fury: City of the Wolves sortira le 24 avril 2025 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.