Farming Simulator 22 introduit une carte française et un season pass

Après une FarmCon très instructive, Farming Simulator 22 donne plus de nouvelles pour cette Gamescom 2021. Au menu : nouvelle carte, du gameplay, et un season pass. Nous avons également pu assister à une petite présentation avec Giants Software qui nous a dévoilé quelques petites choses.

La France dans Farming Simulator

Les fans s’en doutaient un peu étant donné les ajouts des cultures d’olives et de raisin, c’est désormais officiel, la dernière carte du jeu à être dévoilée est française. Le Haut-Beyleron est une zone fictive qui retranscrit l’ambiance méditerranéenne de notre pays avec des inspirations multiples de l’Hexagone dont le sud-ouest en Nouvelle-Aquitaine ou encore la région PACA au sud-est. Au niveau du cadre, en plus des paysages, on peut s’attendre à des des gondoles traditionnelles, un château au centre de la carte ou encore un énorme observatoire qui s’ouvre la nuit. Ah, et on a failli oublier la catapulte.

L’autre grosse annonce a été celle du season pass pour le jeu qui a enfin été officialisé. Rappelons que Giants Softaware édite désormais eux-mêmes leur simulation agricole, d’où ce changement de stratégie. Après la sortie du titre, il continuera d’être alimenté en contenu toute l’année. Et étant donné que nous avons un « Year 1 Season Pass », on peut présumer qu’il y en aura sans doute d’autres pour les années à venir. Voici à quoi on peut s’attendre :

Cet hiver : De nouveaux véhicules.

Printemps 2022 : Une surprise « qui va vous rendre dingue ».

Eté 2022 : Des outils pour améliorer la productivité sans plus de précisions.

Automne 2022 : Une nouvelle carte et plein de machines.

Lors d’une présentation avec les développeurs, nous avons pu observer de nouvelles machines issues de collaborations toutes aussi nouvelles. Les fermiers en herbe pourront donc s’attendre à un camion de la marque américaine Mack pour le transport, à des machines de la marque tchèque Zetor, et la présence du ELHO Scorpio, un ramasseur de pierres qui permettra de nettoyer vos champs afin de ne pas endommager vos machines sur le long terme.

Farming Simulator 22 sortira le 22 novembre prochain sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.