Fallback arrive sur Switch en fin d’année sous la bannière Microids Indie

Sorti en octobre 2019 sur PC, Fallback, roguelite créé par le studio nantais Endroad, s’apprête à pénétrer le marché des consoles en annonçant son arrivée sur Switch vers la fin d’année.

Au cours du dernier AG French Direct, Florian Le Gouriellec, producteur de la petite équipe en charge du jeu, nous a fait part en vidéo de cette nouvelle qui devrait ravir les fans du genre et possesseurs de la console hybride de Nintendo.

Roguelite portable, le fameux combo gagnant

Grâce au support de Microids Indie, Fallback va donc connaître une sortie sur console, un an après avoir déjà pu compter sur l’aide de l’éditeur afin de sortir la mise à jour « Uprising », qui a apporté de nombreux changements sur le titre, au point de rajouter plusieurs heures à la durée de vie déjà très convaincante du titre.

En effet, rappelons qu’en tant que roguelite, la rejouabilité de Fallback est assurée puisque pas moins de 6 classes sont à votre disposition pour parcourir les centaines de salles générées aléatoirement, avec un total avoisinant les 40 000 en comptant toutes les nuances de level design.

Dans cette aventure où vous devez vous rebeller au sein d’un complexe souterrain appelé l’Eden à l’intérieur duquel les derniers humains subsistent, à vous de choisir quel style de jeu vous sied le mieux et progressez grâce à de nombreuses compétences activables au fur et à mesure de vos morts et de votre avancée.

Fallback est donc toujours disponible sur PC et arrive en fin d’année sur Switch. N’hésitez pas d’ailleurs à consulter notre test de la version PC histoire de vous faire une première idée de la qualité du jeu.