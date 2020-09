Fall Guys : un système anti-cheat bientôt en place ?

Qu’on se le dise, Fall Guys: Ultimate Knockout a beau être qualitatif, y jouer sur PC devient clairement frustrant voire parfois impossible. Alors que les joueurs PS4 sont plutôt épargnés par le problème, côté PC, les tricheurs commencent à être légion. Heureusement, Mediatonic semble avoir entendu les nombreux retours et compte bien mettre un système en place pour éviter cette recrudescence de cheat.

Alors que Fall Guys est sorti depuis maintenant un mois, il semblerait que le ras-le-bol des joueurs PC ait été entendu. C’est via un tweet que les développeurs ont fait souhaité montrer que le problème était clairement mis sur la table depuis un moment et qu’une grosse mise à jour arriverait dans les prochaines semaines pour mettre un système anti-triche qualitatif en place.

We're really sorry about the cheating problem!

We're expanding the current detection system this week to improve things

We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite

Thanks for bearing with us!

[Not BeanBot]

— Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020