Fall Guys : Ultimate Knockout repoussé à cet été et montre ses coulisses

Le complètement barré Fall Guys : Ultimate Knockout, sur lequel on s’était éclaté à la Gamescom, vient de lâcher quelques nouvelles. Cela commence par son report, pas très conséquent, puisque le bougre n’arrivera finalement qu’au cours de l’été 2020. Pas bien impactant puisque celui-ci n’avait encore aucune date de sortie si ce n’est un vague « début 2020 » jusqu’à présent.

Qu’est-ce que Fall Guys ?

Cependant, le développeur Mediatonic en profite pour présenter un peu plus sa production. Cela commence par le lancement d’un site officiel mais aussi la publication d’un premier reportage. Cette vidéo, qui sera la première d’une série de publications mensuelles, revient sur les coulisses du développement et nous présente ce qu’est Fall Guys.

Cette série, appelée « Derrière les gamelles » nous permettra d’en savoir plus sur le soft. Dans ce premier épisode, on nous montre Fall Guys comme étant un grand jeu multijoueur assez proche du principe des jeux télévisés Takeshi’s Castle et It’s a Knockout, concept que l’on connaît chez nous avec un certain Interville.

La sortie de Fall Guys : Ultimate Knockout est prévue cet été 2020 sur PlayStation 4 et PC via Steam. Il sera jouable à la PAX East qui se déroulera le week-end prochain à Boston ainsi qu’à l’EGX Rezzed de Londres du 26 au 28 mars et au BitSummit de Kyoto début mai.