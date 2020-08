Fall Guys : 5 conseils pour bien débuter

Sorti le 4 août 2020 sur PC et PlayStation 4, le jeu multijoueur Fall Guys vous promet des heures et des heures de rigolade. Développé par Mediatonic et édité par Devolver Digital et inspiré de jeux tels que Takeshi’s Castle ou Total Wipeout, vous allez devoir survivre à une succession d’épreuves et être le premier à brandir la couronne du vainqueur. Pour l’occasion, nous vous avons concocté quelques petits conseils pour maximiser vos chances de gagner ! À vos marques, prêts, partez !

Analyser les épreuves

Chaque épreuve possède ses propres mécaniques et pièges. Au début, vous aurez sûrement du mal à gagner et faire partie du peloton de tête. Profitez-en pour jouer encore et encore, et certaines épreuves n’auront plus de secrets pour vous. Les épreuves finales seront décisives, c’est pourquoi nous avons décidé de vous donner quelques conseils sur chacune d’elles :

Hexagone infernal : dans cette épreuve, le sol s’effritera sous vos pieds. Ce défi comporte une succession de différents étages, vous pourrez donc tomber quelques fois avant de mourir si vous tombez de la dernière plateforme. Petit conseil pour vous en sortir au mieux : foncez dans les premiers étages, faites s’effondrer un maximum de dalles. Une fois l’étage 4 ou 5 atteint, temporisez et sautez case par case, pour rester un maximum sur la plateforme. Une fois sur la dernière plateforme, faites de même tout en essayant de piéger vos adversaires dans une petite zone. Regardez toujours vers le bas pour anticiper et ne pas tomber directement dans le mucus.

Saute toujours : vous devrez éviter au maximum d'être expulsé dans le vide. Faites attention à ce que les adversaires ne vous attrapent pas, ce qui risqueraient de vous déstabiliser.

Chute montagneuse : pour cette épreuve finale, il va falloir foncer. Fini la temporisation, vous allez devoir atteindre le haut de la montagne le premier pour brandir la couronne. Levez votre caméra vers le haut pour observer les différents fruits qui vous tomberont dessus et essayez au maximum d'anticiper.

Savoir temporiser

En effet, certaines épreuves vous demanderont de foncer, sans trop vous préoccuper de ce qui vous entoure (notamment certaines courses). Alors que d’autres épreuves, même si elles vous demanderont d’arriver dans les premiers, seront assez punitives à la moindre erreur, notamment l’épreuve Ascension poisseuse.

En effet, lors de l’ascension, de nombreux obstacles vous barreront la route et vous devrez à tout prix les passer, tout en évitant à tout prix de chuter sur les plateformes inférieures sous peine d’être absorbé par le mucus. Alors, si pour certaines épreuves, il faudra foncer, n’hésitez pas à analyser avant tout le terrain avant de foncer tête baissée. Considérez les premières parties comme un échauffement, pour observer les différents pièges.

Utiliser le plongeon

Dans Fall Guys: Ultimate Knockout, vous pourrez sauter mais également plonger. Cette deuxième compétence sera très importante, notamment lorsque vous approcherez de la ligne d’arrivée. Parfois, cela peut se jouer dans un mouchoir de poche, n’hésitez donc pas à plonger juste avant la ligne pour la franchir avant votre adversaire !

Attention à ne pas l’utiliser trop tôt au risque que cela devienne contre-productif. Sur PC, le plongeon est automatiquement attribué à la touche «Ctrl». N’hésitez pas à jeter un oeil aux paramètres pour personnaliser vos commandes.

Jouer en équipe

Fall Guys est bien entendu un battle-royale où vous devrez penser avant tout à votre pomme. Jouable jusqu’à 4 en escouade, il n’en restera malheureusement qu’un à la fin, il ne faudra pas donc trop sympathiser avec vos compères, même s’il s’agit de vos meilleurs amis. Par contre, sur les épreuves en équipe, avoir une escouade peut faire toute la différence.

Si tel est le cas, n’hésitez pas à utiliser un chat vocal sur Discord ou bien directement sur la PlayStation pour concentrer vos efforts sur les mêmes adversaires. Mais, une fois l’épreuve en équipe terminée, tous les coups seront bons pour éliminer vos adversaires. Coopérer pour trahir ensuite, vous allez voir, on y prend goût !

Laisser vos adversaires ouvrir le chemin

Dans certaines épreuves, notamment pour Sur la pointe des pieds et Ruée vers les portes, vous aurez tout à gagner à laisser vos adversaires prendre la tête de la course pour qu’ils vous facilitent la tâche. Pour le premier, vous allez devoir éclairer le chemin, au milieu de dalles qui s’effondreront. Laissez vos ennemis faire sur la première partie et, lorsque le chemin vers la ligne semble tout proche, foncez.

Pour la deuxième épreuve, il faudra ouvrir des portes qui se succèderont. Certaines resteront fermées et vous bloqueront par le même coup le passage. Laissez faire vos ennemis, et suivez le mouvement ! Attention à ne pas trop rester en arrière.

N’hésitez pas à jeter un œil à notre vidéo sur Fall Guys: Ultimate Knockout pour tout savoir sur le battle-royale !