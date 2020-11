Fall Guys : la barre des 10 millions de joueurs sur PC a été franchie

Alors que la saison 2 de Fall Guys est toujours en cours dans une thématique médiévale, on apprend via un rapport trimestriel publié par Unity que le titre a dépassé les 10 millions de ventes sur PC (Steam).

Une belle réussite pour Mediatonic

Sorti à la fin du mois d’aout, le partygame à 60 joueurs a connu une belle popularité avant de baisser un peu en intensité. La faute a un contenu qui met du temps à arriver, ce qui est logique étant donné la taille du studio ainsi qu’à l’arrivée d’un certain Among Us qui a également explosé les scores sur Twitch avec une énorme visibilité. En plus d’avoir réalisé de très belles ventes sur PC, Fall Guys peut se targuer d’être le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, rien que ça !

Si les nouvelles cartes et épreuves se font rares, les collaborations avec différents jeux/marques sont elles plus régulières. Ainsi il était possible il y a quelques semaines de récupérer un costume de Sonic pour habiller son personnage et c’est actuellement l’oie la plus taquine du jeu vidéo qui est mise à l’honneur dans Untitled Goose Game.