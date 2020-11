Dans Yakuza : Like a Dragon, Eri n’est pas jouable dès le début du jeu. Elle est même un personnage un peu spécial puisqu’elle ne se débloque pas « naturellement » au cours de l’histoire. Pour pouvoir la débloquer, il faudra d’abord terminer l’intrigue secondaire n°15 – Le filet de sécurité d’Ijincho et remplir d’autres conditions. Pour la débloquer, nous vous invitons à lire notre article dédié.

Son niveau d’amitié démarre à 0, comme pour les autres personnages. Elle peut monter jusqu’au niveau 5 mais sa progression se fait différemment des autres alliés. En effet, seul son passage vers le niveau 1 nécessitera un dialogue. La relation avec la jeune femme progressera à mesure que le joueur avancera dans le mini-jeu de gestion d’entreprise.

Quoi qu’il en soit, le passage du niveau 0 au niveau 1 se fait au Survive Bar et prend toujours la forme d’un dialogue avec une réponse à choix multiple.

Du niveau 0 au niveau 1

Trois réponses, trois résultats :

Il avait une coiffure un peu bouffante ?, qui offre +20 en charisme ;

; Il était aussi canon que moi ?, qui offre +20 en style ;

; Il avait une super personnalité ?, qui offre +20 en gentillesse.

Les autres niveaux

L’amitié avec Eri augmentera progressivement, en relation avec votre réussite dans le mini-jeu de la gestion d’entreprise. Chaque pallier passé et chaque objectif de Nick réussi vous permettra de prendre un niveau. Ainsi, atteindre le top 50 vous fera passer niveau 2, le top 20 vous débloquer le niveau 3, le top 10 vous fera monter niveau 4 et atteindre la première place du podium vous octroiera le cinquième niveau d’amitié. Plutôt simple, non ?

Notez qu’Eri sera également recrutable comme employée dans le mini-jeu d’entreprise une fois que vous aurez terminé l’ensemble des objectifs de Nick et que votre niveau d’amitié avec Eri aura atteint le rang 5.

Pour d’autres conseils sur le titre, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon. Ou vous pouvez également revenir à l’index de nos astuces sur les amitiés.