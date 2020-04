Epic Seven laisse place à une nouvelle héroïne de bannière

L’actualité du jeu mobile Epic Seven ne faiblit pas, après de nombreuses mises à jour et un roulement assez fréquent des héros en bannière. Depuis hier, c’est l’héroïne Roenna qui a pris place dans le portail d’invocation, et voit son taux de drop augmenter.

Une tisseuse d’âme 5 étoiles

Roenna est une tisseuse d’âme de type Terre, très axée contre-attaque ou encore double-attaque. Elle augmente également la santé des alliés via divers bonus. Un artefact l’accompagne évidemment : Main de Rekos, exclusif aux tisseurs d’âmes, il permet de restaurer un pourcentage de santé des alliés lorsqu’une attaque est subie.

Si vous souhaitez l’invoquer, vous pouvez consulter notre astuce Comment obtenir un personnage de bannière à coup sûr. Pour rappel, Epic Seven est un RPG mobile disponible gratuitement sur Android et iOS.