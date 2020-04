Epic Seven propose de nouveau une importante mise à jour

Quoi de nouveau pour Epic Seven dans cette nouvelle mise à jour ? Des héros en bannière, des ajouts, des améliorations, du rééquilibrage… Les développeurs continuent de polir leur jeu peu à peu, afin de garantir la satisfaction des joueurs.

Des nouvelles possibilités

En plus des divers ajustements et rééquilibrages, le mode Chasse s’étend en proposant un 13ème niveau. C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui apprécient déjà ce mode par rapport à sa difficulté, et parce qu’il offre d’excellent équipements en récompense.

Concernant les équipements, justement, le système de reforgement voit le jour, en permettant de rendre encore plus puissant de l’équipement au niveau maximum (85 avec +15). Seuls ceux obtenus à la Chasse ou par la l’Atelier d’acier seront compatibles, et ne pourront être reforgés qu’une seule fois.

Plus de clarté pour les héros

Côté héros, une toute nouvelle figure fait son apparition : Angelica Pécheresse, une tisseuse d’âme 4 étoiles Elle viendra rejoindre Roenna dans les portails d’invocation, ainsi que Krau et Kayron, déjà connus par les joueurs. Si vous souhaitez obtenir l’un d’eux, vous pouvez consulter notre astuce Comment invoquer un héro de bannière à coup sûr ?

Les histoires secondaires, retraçant une partie de la vie des héros, seront maintenant regroupées dans un menu dédié. Enfin, la gestion des héros a été simplifiée : vous trouverez toutes les informations concernant les catalyseurs, ou encore l’amélioration des compétences, directement via « Détails » lorsque vous êtes sur la fiche d’un personnage.

Si vous n’avez pas encore Epic Seven, vous pouvez rejoindre l’aventure dès maintenant sur Android et iOS.