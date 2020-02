Dans Dragon Ball, les repas sont particulièrement importants. Ils ont toujours pris une place majeure dans le manga et il faut bien l’avouer, Son Goku est un gros mangeur. La nourriture, les plats complets de Chichi, les bonnes recettes de Dragon Ball, cela a toujours été l’une des composantes de l’oeuvre d’Akira Toriyama. Et sans grande surprise, cela a été repris dans Dragon Ball Z Kakarot, avec des repas à prendre mais aussi des recettes à dénicher.

A quoi servent les repas ?

Dans Dragon Ball Z Kakarot, les repas ont une importance capitale. Ils font bien sûr partie des éléments du scénario avec quelques clins d’œil mais ils servent également notre progression. On peut ainsi prendre des plats et de la nourriture à tout moment en parcourant le menu Objets puis l’onglet Cuisine.

Chaque aliment permet d’avoir plusieurs effets bénéfiques

Effet du repas : Augmente temporairement (3 ou 10 minutes) une statistique

: Augmente temporairement (3 ou 10 minutes) une statistique Amélioration de statut : Améliore définitivement une ou plusieurs de vos statistiques

Vous l’avez compris, en plus de vous booster pendant un laps de temps, cela augmente aussi les capacités de vos personnages ! Autant vous dire que cela peut grandement vous aider à anticiper les grands combats et peut donc très bien s’allier à la quête d’expérience pour rapidement monter de niveaux. A noter donc qu’il existe deux types de repas :

Les repas standards , avec un bonus qui dure 3 minutes

, avec un bonus qui dure 3 minutes Les repas complets, qui nécessitent une recette à trouver et qui durent 10 minutes

Les premiers se débloquent automatiquement et vous en aurez une belle ribambelle. Par contre, les repas complets eux, ne s’obtiennent qu’en ayant récupéré les recettes. On vous explique comment faire pour avoir tous les repas complets et où se trouvent toutes les recettes de Dragon Ball Z Kakarot.

Emplacement des recettes dans Dragon Ball Z Kakarot

Il y a pas mal de recettes à trouver dans le monde de Dragon Ball Z Kakarot. Celles-ci vous permettent de débloquer de nouveaux repas complets aux côtés de Chichi notamment et donc de profiter d’une bonne bouffe ! Cela vous octroie de chouettes bonus et une amélioration de vos statistiques.

Dans ce guide complet, on vous liste l’ensemble des recettes disponibles dans le jeu avec leur emplacement. Il faut savoir que certaines se récupèrent automatiquement dans l’histoire, d’autres sont des récompenses de quêtes secondaires et enfin, d’autres sont à récupérer un peu partout dans les différentes zones, notamment en parlant aux PNJ. N’hésitez pas à être attentif aux environnements, ces PNJ n’hésitent pas à parler de recette dans leur bulle de texte quand vous explorez les zones.

Recette repas viande

Se débloque automatiquement au cours de l’histoire principale (quand vous devez aller au Village Keilin après avoir fini le premier arc pour parler à la chef excentrique).

Recette repas ramen

Parlez au cuisinier qui se tient à l’Ouest de la Zone des plaines centrales. Il est à l’entrée du village Berl.

Recette repas pâtes

Zone des plaines centrales. Parlez à l’homme qui se situe au Sud-Ouest, proche d’un véhicule.

Recette repas pâtes deluxe

Il faut parler à la vieille dame douce devant l’épicier à Orange City.

Recette repas ramen et riz

Parlez au Gourmet qui se trouve quelque part au Nord-Est d’Orange City, dans la « zone commerciale ».

Recette repas ramen spécial

Parlez à la femme qui se tient devant l’écriteau de la Chef qui se situe dans la Ville Ouest.

Recette repas viande spécial

Il faut parler aux deux vieilles femmes, plus précisément à la vieille dame gentille dans la zone de l’Arène du Championnat au niveau des Zone des îles méridionales reculées.

Recette repas fruits de mer

Cette recette s’obtient en bouclant la quête secondaire Villageoise attaquée.

Recette repas fruits de mer deluxe

Il faut parler et écouter la conversation des deux hommes proche de la mer, au sud de la ville ouest, dans la zone ouest. Les bougres se situent à côté du camion avec un énorme poisson dessus.

Recette repas viande deluxe

Il faut terminer la quête secondaire de la Villageoise souvent attaquée.

Recette repas fruits de mer super deluxe

(en écriture)

La communauté cuisine

Parmi les communautés disponibles, il y a celle de la cuisine, qui vous permet de façonner de bons petits plats. Avec Chichi en tant qu’emblème principal, cette branche vous permettra d’augmenter les bonus liés à la nourriture et tout ce qui est lié.

Compétences de communauté cuisine

Voici les bonus selon les paliers :

Taux de réussite du repas +10%

Durée d’effet du repas +25%

Effet d’amélioration de statut +5%

Taux de réussite du repas +20%

Durée d’effet du repas +50%

Effet d’amélioration du statut +10%

Taux de réussite du repas +30%

Durée d’effet du repas +100%

Effet d’amélioration de statut +20%

La cuisine sera toujours un immense succès

Nous vous proposons prochainement un tableau pour faire en sorte d’avoir le rang maximal et donc le meilleur niveau pour la communauté de cuisine. Cela arrivera en même temps que les recettes restants ! En attendant, vous pouvez consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot.