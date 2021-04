Pas mal d’objets sont à ramasser dans Days Gone. Certains sont des collectibles liés à des événements comme la guitare, d’autres sont des objets physiques à récolter. C’est le cas des plantes qui permettront de terminer le tableau « Herboristerie » des objets rares à ramasser (et donc avancer sur le trophée Sur la route de la gloire Obtenez plus de 75 % des objets rares).

Où sont toutes les plantes

Dans le titre de Bend Studios, il y a un total de 33 plantes à trouver, donc plusieurs emplacements à retenir. Celles-ci se trouvent à des endroits fixes et repoussent après un certain temps. Elles servent aussi à se faire un peu de crédits auprès des marchands par exemple. Voici un peu les différentes plantes qu’il ne faut pas manquer.

