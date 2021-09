La mise à jour 2.1 de Genshin Impact apporte avec elle de nouvelles zones pour la région d’Inazuma, et cela veut donc dire que de nouveaux objets et ressources sont disponibles. C’est notamment le cas pour les Fruits d’Amakumo, une nouvelle ressource qui est notamment nécessaire pour l’élévation de la Shogun Raiden. Voici où les trouver.

Où sont localisés les Fruits d’Amakumo ?

Pour trouver des Fruits d’Amakumo, pas besoin de tergiverser. Il n’y a pour l’instant qu’une seule localisation pour cette ressource, à savoir la nouvelle île de Seirai, qui est arrivée en même temps que la version 2.1. Il est heureusement possible de trouver ce fruit en grande abondance sur l’île, avec plus d’une centaine de ressources à ramasser. Afin que votre collecte se passe dans les meilleures conditions, nous vous conseillons également d’accomplir la quête « Chasseurs d’orage à Seirai », qui rendra l’île plus agréable à explorer.

Pour les Fruits d’Amakumo, on peut les repérer assez facilement puisqu’ils sont souvent sur le bord de l’eau, près les plages, presque tout le temps nichés au coeur de plantes violettes comme sur les images que vous pouvez voir ci-dessus.

Concernant leur emplacement exact, on en trouve surtout sur la plus grosse île, en faisant le tour de cette dernière et en longeant le bord de l’eau. Voici une carte avec les zones (« magnifiquement » entourées en rouge) où on peut trouver ces fruits.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.