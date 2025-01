Où trouver tous les Artefacts perdus d’Asie ? (Artefacts asiatiques perdus) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Dragon Ball Sparking Zero : Gohan et Piccolo version Dragon Ball Super Super Hero arrivent en DLC le 24 janvier

Goat Simulator Remastered : On a joué à cette nouvelle version, et elle nous rend toujours aussi chèvre

Sony annule deux jeux service chez Bend Studio et Bluepoint Games, dont un sur God of War

