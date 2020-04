Elite Dangerous : Un aperçu des Fleet Carriers avec du gameplay

On nous l’avait annoncée en fin de semaine dernière, une bêta sera prochainement organisée pour Elite Dangerous où l’on pourra approcher les Fleet Carriers. Histoire de nous illustrer tout ça, le studio Frontier a organisé un livestream sur leur chaîne et nous a présente pas mal de détails concernant le prochain contenu.

La bêta en approche

Evidemment, le plus important dans tout ça, ce sont les nouvelles images de gameplay. En plus de la présentation en direct, que vous pouvez revoir en retransmission, une bande-annonce a été diffusée. Les dates des différentes phases se sont un peu plus précisées, tout comme d’autres informations qui sont tombées.

Trois rendez-vous à retenir :

Le 7 avril pour le lancement de la première bêta sur PC

Courant mai pour la seconde phase sur PC et consoles

Lancement complet en juin

Ce que l’on retient surtout, c’est qu’un vaisseau coûte pas moins de 5 milliards de crédits pour un seul exemplaire. Oui, on espère que vous avez économisé. Il faudra les entretenir, s’occuper des salaires, et bien sûr, avoir son stock de Tritium, le nouveau carburant nécessaire pour alimenter les réacteurs.

Cette ressource sera nécessaire pour effectuer un saut (d’une portée maximale de 500ly) et pourra être extraite des astéroïdes ou acheté dans un port stellaire. Le Fleet Carrier est donc unique, un seul par propriétaire, et il possède 16 aires d’atterrissage, 8 grandes, 4 moyennes et 4 petites. Pas de chargement déterminé mais des services optionnels qui s’adaptent au style de jeu.

Rendez-vous le 7 avril pour l’arrivée de la première bêta des Fleet Carriers sur Elite Dangerous.