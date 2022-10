Electronic Arts ferme les serveurs de Mirror’s Edge, Onrush, ainsi que d’autres jeux

Plus les années avancent, plus il faut se faire à l’idée que les fonctionnalités online de certains jeux vont peu à peu disparaitre. On l’a récemment vu chez Ubisoft, avec pas mal de versions PS3 et Xbox 360 de jeux qui ont décidé de fermer boutique, afin d’économiser des coûts et des ressources en serveurs. La même chose se reproduit aujourd’hui chez Electronic Arts, qui annonce la fin des services en ligne de quelques jeux de cette génération.

Le online retiré de plusieurs jeux

L’éditeur s’apprête donc à fermer quelques serveurs d’ici le début de l’année prochaine. Parmi les jeux qui sont au cœur de cette vague de fermeture, on retrouve essentiellement des titres sortis sur PS3 et Xbox 360, mais aussi des titres plus récents, à l’image du jeu de courses Onrush, qui n’a pas vraiment rencontré le succès en son temps.

Voici le détail des jeux qui vont perdre leurs fonctionnalités en ligne :

Army of Two: The 40th Day – 20 octobre

Army of Two: The Devil’s Cartel – 20 octobre

Mercenaries 2 – 9 novembre

Command & Conquer: Red Alert 3 – 9 novembre

Command & Conquer 3: Tiberium Wars – 9 novembre

Onrush – 30 novembre

Mirror’s Edge – 19 janvier

NBA Jam On Fire Edition – 19 janvier

Gatling Gears and Shank 2 – 19 janvier

La plupart de ces jeux resteront accessibles et jouables, mais uniquement dans les modes hors-ligne.