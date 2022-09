Elden Ring va avoir droit à son propre jeu de société

Fort d’un succès qui marquera l’année 2022 dans l’industrie du jeu vidéo, Elden Ring commence déjà à déployer ses ailes sur d’autres secteurs. On a pu le voir avec l’arrivée d’un manga au ton humoristique, un projet assez inattendu, et on voit aujourd’hui que d’autres entreprises ont de la suite dans les idées puisqu’un jeu de plateau Elden Ring est actuellement en cours de conception, prêt à être financé via Kickstarter.

L’Entre-Terra façon jeu de plateau, c’est pour bientôt

Ce jeu de plateau est en préparation du côté de chez Steamforged Games, qui n’est pas étranger aux jeux de société adaptés de jeux populaires. On leur doit notamment les jeux de plateau Horizon Zero Dawn, Monster Hunter World, ou même Dark Souls, autant dire que le sujet semble maitrisé au sein de l’équipe.

On nous promet ici un jeu jouable en solo ou jusqu’à 4 personnes, où l’on incarnera des Sans-éclats à qui vont à nouveau devoir combattre des boss désormais cultes du jeu de From Software, comme Godrick ou Margit (dont on peut voir une première figurine). Les combats seront déterminés par des jets de dés, et demanderont aussi de la stratégie.

Le Kickstarter du projet n’a pas encore été lancé, mais il devrait bientôt ouvrir ses portes. Nul doute qu’avec l’engouement autour de la licence, il devrait parvenir à être financé sans trop de problèmes.

