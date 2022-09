Elden Ring est adapté en un manga humoristique, et c’est absurde

Si vous avez joué à Elden Ring, vous savez sans doute à quel point tout ce qui nous est raconté est très premier degré, avec un ton grave qui prête peu à sourire, sauf quand on se moque de nos propres échecs et maladresses. On ne s’attendait donc pas à ce que l’une des premières adaptations du jeu prenne le contrepied de tout cela. Kadokawa a révélé l’existence d’un manga humoristique pour Elden Ring, nommé The Road to the Erdtree, qui promet de nous faire décompresser un peu après avoir enchaîné tant de morts dans le jeu.

Un peu de second degré dans ce monde si sérieux

Si les premières images laissaient entrevoir une adaptation fidèle d’Elden Ring, avec la présence de Malenia, Radahn et compagnie, il n’en n’est rien.

On doit cette parodie à Nikiichi Tobita, avec ce manga qui est publié sur ComicWalker et dont les deux premiers chapitres sont accessibles gratuitement, si vous souhaitez vous faire une idée (seule la traduction anglaise est disponible).

On y suit le prochain seigneur d’Elden, moqué pour son arrivée en slip sur le continent, et qui aura bien du mal à se confronter aux différents boss du jeu lors de son périple. C’est évidemment complétement décalé, et on a maintenant hâte de voir les prochains chapitres. Le troisième sera d’ailleurs disponible sur ComicWalker le 19 septembre.