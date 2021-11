Elden Ring : On y a joué, un futur prétendant au jeu de l’année 2022 ? Premier avis en vidéo

Attendu par tous les fans des productions de From Software, Elden Ring est indéniablement l’un des jeux les plus désirés pour l’année prochaine. Puisant son gameplay dans les précédents Souls du studio, celui-ci va cependant revoir sa formule en partant sur un monde ouvert, loin des endroits étriqués que nous connaissions. Et l’ensemble semble bien fonctionner, comme on vous en parle dans cette vidéo.

Elden Ring est attendu pour le 25 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez précommander le jeu dès maintenant sur Amazon.